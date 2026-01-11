Даниил Медведев начал сезон с победы и посвятил ее дочке Виктории

Начало года для Даниила Медведева получилось идеальным: мотивирующим и многообещающим. Наш теннисист одержал победу на турнире категории ATP-250 в австралийском Брисбене, в финале со счетом 6:2, 7:6 (7:1) обыграв американца Брэндона Накашиму, занимающего 33-е место рейтинга. Сам Медведев после этого титула поднимется на одну строчку и станет 12-й ракеткой мира.

- Однажды я уже дошел здесь до финала (в 2019 году уступил японцу Кею Нисикори. - Прим. "РГ"). И сразу сказал, что хочу вернуться и выиграть. Спустя семь лет мне это удалось, - отметил Медведев в речи победителя на корте. - Спасибо всей моей команде. И жаль, я не могу разделить этот успех со своей семьей. Добираться до Австралии 23 часа для двух маленьких детей непросто. Но я хочу посвятить эту победу своей младшей дочке Виктории, которой 6 января исполнился год. Правда, для нее этот приз чуть тяжеловат.

Для Медведева же этот трофей - пусть и весьма скромный по меркам чемпиона US Open-2021 - очень ценен. И не только набранными очками. Хотя, учитывая, что на предстоящем Australian Open не выступит американец Джек Дрейпер, Даниил будет посеян на первом "Большом шлеме" сезона под 11-м номером. Но и вот этими эмоциями победителя и героя для своей семьи, которых ему так не хватает для уверенности на корте.

Даниил Медведев выиграл 22-й титул и обошел Николая Давыденко (21). Но у Евгения Кафельникова 26 трофеев

В октябре 2025-го - уже в тандеме с новым тренерским штабом - Медведев взял еще один титул ATP-250 в Алма-Ате. Но гораздо важнее показать класс, благодаря которому удалось задавить на тай-брейке крепкого, но не самого топового игрока тура Накашиму, на турнирах другого ранга и с соперниками другого уровня. Это и предстоит сделать в Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии, основная сетка которого стартует 18 января.

В воскресенье российские теннисисты также бились в парном разряде - на параллельном турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале Карен Хачанов и Андрей Рублев встретились с итальянским дуэтом Лоренцо Музетти - Лоренцо Сонего. И, увы, потерпели поражение на чемпионском тай-брейке со счетом 4:6, 6:2, 0:1 [1:10].

Причем Музетти играл второй решающий матч подряд. В одиночном турнире седьмой номер рейтинга и лидер посева проиграл уроженцу Гатчины Александру Бублику, который представляет Казахстан (6:7 (2:7), 3:6). Бублик за прошлый год завоевал пять титулов, а благодаря этой победе дебютирует в топ-10.

Поздравим и первую ракетку женского тенниса белоруску Арину Соболенко. Она повторила прошлогодний успех на турнире WTA-500 в Брисбене, уверенно обыграв украинку Марту Костюк (26-я в рейтинге) - 6:4, 6:3. Для Соболенко, как и для Медведева, этот трофей стал 22-м в карьере.