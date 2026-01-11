«Я не пью, ребята». Арина Соболенко рассказала, как относится к алкоголю
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала к своему отношению к употреблению алкогольных напитков.
«Ну, я не пью во время турнира, во время подготовки. Для меня очень важно балансировать, потому что если я буду зациклена на спорте, даже когда у меня есть время отдохнуть, я просто знаю, что я поеду головой. То есть для меня очень важно балансировать всё это. То есть когда есть возможность отдохнуть, отдохнуть. Когда есть возможность выпить пиво, выпить пиво. Шампанское, текила, желатинки. Я же говорю, алкашка. Нет, я не пью, ребята (улыбается). Нет, действительно, я как бы не пью. Если пью, то это не так много на самом деле. Но я считаю, что очень важно в жизни балансировать. Я просто не боюсь это показывать. Я просто, в принципе, достаточно в жизни с хейтом столкнулась по разным причинам. И для меня уже не страшно, если мне кто-то там напишет комментарий, типа: «Что ты транслируешь?» Я же не транслирую, что я там пью каждый день. Я транслирую баланс. Я пытаюсь донести до людей, балансируйте, умейте отдыхать, потому что это очень важно. Это даст вам такой буст энергии и силы, мотивации и вообще позитива творить свое дело», — сказала Соболенко в подкасте на YouTube-канале First&Red.
