Нынешняя 11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала лучшим игроком турнира United Cup — 2026, который прошёл со 2 по 11 января в Сиднее и Петре (Австралия).

В девяти встречах спортсменка потерпела лишь одно поражение — в финальном матче-миксте в дуэте с Якубом Паулем. Несмотря на то, что Бенчич стала лучшим игроком турнира и выиграла практически все матчи, сборной Швейцарии не удалось одержать на нём победу. Швейцарская команда уступила Польше в финале с общим счётом 1-2.

После обновления рейтинга Бенчич замкнёт десятку лидеров рейтинга WTA, вытеснив с 10-го места россиянку Екатерину Александрову.