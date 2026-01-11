Синнер рассказал, как прошёл перелёт с Алькарасом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, каково было лететь с шестикратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом. Спортсмены провели выставочный матч в Инчхоне (Южная Корея) после чего вместе прилетели в Мельбурн (Австралия).

— Каково это — лететь вместе?

Синнер: Да, круто. Мы оба много спали. Так что особо не болтали, но здорово, знаешь, когда обе команды в одном самолёте. Было хорошо.

— Вы оба выглядите так, будто только проснулись.

Синнер: Почти. Алькарас: Почти, — сказали теннисисты на YouTube-канале Winners Circle Sports Highlights.