Соболенко высказалась об отказе украинки от рукопожатия

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала отказ украинской теннисистки Марты Костюк от рукопожатия с ней после финального матча на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене. Об этом сообщает Sport24.

«Это их позиция. Что я могу сделать? Меня это не беспокоит. Мне все равно», — заявила представительница Белоруссии.

Она добавила, что во время игры думает только о теннисе.

Встреча Костюк с Соболенко прошла 11 января. Матч завершился победой белорусской спортсменки в двух сетах: 6:4, 6:3.

В декабре 2025 года Соболенко высказалась о возможности смены спортивного гражданства.