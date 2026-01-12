Мирра Андреева поднялась в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева переместилась с девятого на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

© Матч ТВ

Еще одна россиянка Екатерина Александрова опустилась на 11‑ю позицию, Людмила Самсонова стала 18‑й.

Американка Кори Гауфф стала третьей ракеткой мира, опередив Аманду Анисимову из США. Лидирует по‑прежнему белоруска Арина Соболенко, второе место у Иги Швентек из Польши.

Рейтинг WTA от 12 января:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10990 очков

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8328

3 (4). Кори Гауфф — (США) — 6423

4 (3). Аманда Анисимова — (США) — 6320

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850

6 (6). Джессика Пегула (США) — 5453

7 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4267

8 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4232

9 (7). Мэдисон Киз (США) — 4003

10 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3512

11 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375

…

18 (17). Людмила Самсонова — 2122

23 (21). Диана Шнайдер — 1818

31 (30). Вероника Кудерметова — 1517

33 (33). Анна Калинская — 1483

44 (44). Анастасия Павлюченкова — 1185

62 (61). Анна Блинкова — 1016

98 (100). Оксана Селехметьева — 766 (все — Россия)