Россиянка Чараева не прошла во второй круг квалификации Australian Open

Российская теннисистка 160-я ракетка мира Алина Чараева уступила представительнице Швейцарии Ребеке Масаровой на старте квалификационного турнира Australian Open — 2026. Счёт — 3:6, 7:6 (7:2), 6:7 (5:10).

Встреча длилась 3 часа 30 минут. За это время Чараева реализовала три брейк-пойнта из восьми, выполнила четыре подачи навылет и допустила пять двойных ошибок. Масаровой удалось выполнить 11 эйсов и реализовать 4 брейк-пойнта из 14. Она также допустила 10 двойных ошибок.

Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии швейцарская теннисистка Ребека Масарова сыграет со 146-м номером рейтинга Майей Хвалинской из Польши.