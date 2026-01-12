Медведев рассказал о сложностях в воспитании детей

Россиянину Даниилу Медведеву нелегко найти баланс между воспитанием детей и игрой в теннис. Комментарий спортсмена ТАСС предоставила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В воскресенье Медведев выиграл турнир в австралийском Брисбене и посвятил победу младшей дочери Виктории. Медведев и его жена Дарья воспитывают двух дочерей. Старшая Алиса родилась в 2022 году, а младшая - в 2025-м.

"Когда у тебя растут две маленькие дочери - это требует много работы, но и приносит много веселья. Честно скажу, не так легко найти баланс между воспитанием детей и теннисом, но я очень сильно стараюсь, - сказал Медведев. - В этом году они не приехали со мной в Австралию - далековато. Может быть в следующем году".

Медведеву 29 лет, он занимает 12-е место в рейтинге ATP, на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.