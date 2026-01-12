Звезда французского тенниса снялась с Australian Open

35-я ракетка мира Лоис Буссон снялась с Australian Open из-за травмы левой руки.
«Приехать в Австралию и сыграть на Australian Open – мечта, которая была у меня с детства. Я делала все, чтобы восстановиться, но понимаю, что спешка может навредить моему организму и здоровью в долгосрочной перспективе. Поэтому мы решили не участвовать, чтобы сохранить силы и соревноваться на 100% в оставшейся части сезона. Я знаю, что это правильное решение, хотя оно далось мне очень тяжело. Последние месяцы были сложными и морально, и физически. Травмы мешают мне быть там, где я хочу, и заниматься тем, что я люблю больше всего. Сейчас важно это принять, извлечь уроки и вернуться сильнее. Спасибо всем, кто меня поддерживает», – написала полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2025 в соцсети.
