Австралиец Люк Сэвилл проиграл тренеру Синнера

Люк Сэвилл проиграл тренеру Синнера в квалификации 1 Point Slam, совершив двойную ошибку
Тренер Янника Синнера Симоне Ваньоцци вышел во второй круг квалификации 1 Point Slam после того, как экс-23-я ракетка мира в паре Люк Сэвилл совершил двойную ошибку.
Выступление итальянца закончилось в следующем раунде, где он уступил 335-й ракетке мира в паре Калуму Паттергиллу, подавшему навылет. Таким образом, Ваньоцци за весь турнир не принял ни одной подачи.
Выставочный турнир 1 Point Slam с участием профессионалов и любителей проходит в формате плей-офф: победитель розыгрыша проходит в следующий раунд, проигравший выбывает. Чемпион получит 1 миллион долларов.
Основаная сетка стартует 14 января.
