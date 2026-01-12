Австралиец Люк Сэвилл проиграл тренеру Синнера

Тренер Янника Синнера Симоне Ваньоцци вышел во второй круг квалификации 1 Point Slam после того, как экс-23-я ракетка мира в паре Люк Сэвилл совершил двойную ошибку.

Выступление итальянца закончилось в следующем раунде, где он уступил 335-й ракетке мира в паре Калуму Паттергиллу, подавшему навылет. Таким образом, Ваньоцци за весь турнир не принял ни одной подачи.

Выставочный турнир 1 Point Slam с участием профессионалов и любителей проходит в формате плей-офф: победитель розыгрыша проходит в следующий раунд, проигравший выбывает. Чемпион получит 1 миллион долларов.

Основаная сетка стартует 14 января.