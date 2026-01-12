Евгений Кафельников и Елена Дементьева обсудили ремейк «Битвы полов», в котором Ник Кириос обыграл первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:3, 6:3.

Кафельников: «Честно скажу, я не смотрел, но знаю результат. Я знаю, что Кириос выиграл».

Дементьева: «Ну ладно тебе, скажи что-нибудь. Было интересно, весело, все об этом говорили. Какой эффектный выход, да? Мне понравилось».

Кафельников: «Было интересно, что очень большое количество звезд пришло на это мероприятие.

У меня нет четкого понимания, как это сказалось на популяризации тенниса, хорошо ли это, плохо. Скажу одно – многие проводят параллели, что Кириос, который практически не активен в туре, играет против первой ракетки мира…»

Дементьева: «Спасибо. Следующий вопрос. Переходим к следующей теме. Не надо заканчивать. Мы поняли. Ты так серьезно к этому относишься. Ну, понятно, что мужчина сильнее женщины априори, точка. Мы сейчас просто про само шоу говорим».

Кафельников: «Шоу безупречное. Я же не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю, какого рода разговоры могут потом из этого выйти, потому что многие сейчас спрашивают: «Каким образом вы хотите иметь равные призовые на турнирах «Большого шлема», когда первая ракетка мира не может обыграть человека, который уже не активен», понимаешь?

Я не в той позиции, чтобы делать какие-то жесткие комментарии и выводы, но просто многие будут задавать не те вопросы, которые бы как-то способствовали популяризации тенниса.

Это свершилось уже, пройденный этап, но я считаю, что дальше не нужно обсуждать, каковы шансы у девушки обыграть мужчину. Это уже должно уйти в историю. У женщины по определению нет шанса. Даже против парня с рейтингом 1000 или 2000».

Дементьева: «С этим же никто не спорит. Женский и мужской теннис – это разные виды спорта, разная игра».

Кафельников: «Я с тобой согласен, но просто кто-то начинает с пеной у рта утверждать, что все возможно, но это абсолютно не так», – сказали бывшие теннисисты на ютуб-канале First & Red.