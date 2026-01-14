Селехметьева проиграла Линетт в первом круге турнира в Хобарте

В ночь с 13 на 14 января мск на турнире категории WTA-250 в австралийском Хобарте завершился матч первого круга между 98-й ракеткой мира российской теннисисткой Оксаной Селехметьевой и 53-й в мировом рейтинге Магдой Линетт из Польши (восьмой посев). Встреча закончилась победой Линетт в трёх сетах — 6:3, 1:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Селехметьева дважды подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Линетт также выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных за матч.

Во втором круге турнира WTA-250 в Хобарте Магда Линетт сыграет с 43-й ракеткой мира Ван Синьюй из Китая.