Шнайдер прошла во второй круг турнира WTA в Аделаиде

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде в Австралии.

В первом круге Шнайдер победила спортсменку из Канады Лейлу Фернандес со счетом 7:5, 6:3.

На следующем этапе россиянка сыграет с победительницей матча между украинкой Даяной Ястремской и теннисисткой из Чехии Катериной Синяковой.

Ранее россиянин Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.