Легендарный теннисист оценил шансы Медведева и Андреевой на Australian Open

Метревели оценил шансы Медведева и Андреевой на Australian Open
Финалист Уимблдонского турнира 1973 года Александр Метревели рассказал о перспективах Даниила Медведева и Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии 2026 года.
Даниил Медведев – трёхкратный финалист Australian Open. Российский теннисист играл в финалах турнира 2021, 2022 и 2024 годов. Во всех трёх решающих матчах Медведев уступил, в двух случаях ведя в счёте 2:0 по партиям(2022 и 2024). В прошлом году россиянин завершил своё выступление во втором круге. На данный момент Медведев занимает 12 место в рейтинге АТР.
Лучшим результатом Мирры Андреевой в Австралии является четвёртый круг в 2024 и 2025 годах. Среди всех турниров Большого шлема для Андреевой главным достижением является полуфинал Ролан Гаррос 2024 года. В текущем рейтинге WTA 18-летняя теннисистка из России занимает восьмую строчку.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 18 января по 1 февраля.