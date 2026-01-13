Легендарный теннисист оценил шансы Медведева и Андреевой на Australian Open

Финалист Уимблдонского турнира 1973 года Александр Метревели рассказал о перспективах Даниила Медведева и Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии 2026 года.

«Из российских теннисистов Даниил может сыграть лучше всех. Должен дойти до полуфинала. Перспективы Андреевой? Зависит от сетки, но Мирра должна как минимум быть в четвертьфинале» - рассказал Метревели.

Даниил Медведев – трёхкратный финалист Australian Open. Российский теннисист играл в финалах турнира 2021, 2022 и 2024 годов. Во всех трёх решающих матчах Медведев уступил, в двух случаях ведя в счёте 2:0 по партиям(2022 и 2024). В прошлом году россиянин завершил своё выступление во втором круге. На данный момент Медведев занимает 12 место в рейтинге АТР.

Лучшим результатом Мирры Андреевой в Австралии является четвёртый круг в 2024 и 2025 годах. Среди всех турниров Большого шлема для Андреевой главным достижением является полуфинал Ролан Гаррос 2024 года. В текущем рейтинге WTA 18-летняя теннисистка из России занимает восьмую строчку.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 18 января по 1 февраля.