Путинцева вышла во второй круг турнира в Аделаиде

105-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В первом круге она одержала победу над Далмой Галфи из Венгрии (93-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Галфи три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде Юлия Путинцева поборется с американской теннисисткой Эммой Наварро.