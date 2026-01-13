Айява повторила образ Шараповой с Australian Open-2010 в матче квалификации. В прошлом году она также играла в винтажных платьях

235-я ракетка мира Дестани Айява проиграла №169 Хэрриет Дарт на старте квалификации Australian Open – 3:6, 6:2, 3:6.

Австралийская теннисистка повторила образ Шараповой
Австралийка, в прошлом году игравшая в Мельбурне в винтажных платьях топ-теннисисток, продолжила традицию. Она вышла на корт в платье Марии Шараповой, в котором та выступала на Australian Open-2010.

