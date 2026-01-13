Австралийская теннисистка повторила образ Шараповой

Айява повторила образ Шараповой с Australian Open-2010 в матче квалификации. В прошлом году она также играла в винтажных платьях
235-я ракетка мира Дестани Айява проиграла №169 Хэрриет Дарт на старте квалификации Australian Open – 3:6, 6:2, 3:6.
Австралийка, в прошлом году игравшая в Мельбурне в винтажных платьях топ-теннисисток, продолжила традицию. Она вышла на корт в платье Марии Шараповой, в котором та выступала на Australian Open-2010.
Тебас о деле Негрейры: «Нападки «Реала» возобновились, когда «Барса» вышла из Суперлиги, вот так совпадение. Это называется «шантаж»: пока ты на моей стороне, я не раскрываю то, что знаю»
«Сибирь» заплатила 10 млн рублей «Спартаку» за Ткаченко. У форварда 13 очков в 32 матчах сезона ВХЛ (Артур Хайруллин)
Чейл Соннен: «Я прощаю Армана Царукяна, и надеюсь, что так поступят и остальные»
Тебас о деле Негрейры: «Нападки «Реала» возобновились, когда «Барса» вышла из Суперлиги, вот так совпадение. Это называется «шантаж»: пока ты на моей стороне, я не раскрываю то, что знаю»
«Сибирь» заплатила 10 млн рублей «Спартаку» за Ткаченко. У форварда 13 очков в 32 матчах сезона ВХЛ (Артур Хайруллин)
Чейл Соннен: «Я прощаю Армана Царукяна, и надеюсь, что так поступят и остальные»