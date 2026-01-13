«Люди устают друг от друга». Веснина — о распаде пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер

Бывшая первая ракетка мира в паре Елена Веснина призналась, что распад пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер стал для неё сюрпризом.

Веснина высказалась о распаде пары Андреевой и Шнайдер
«То, что они не играют вместе, тоже стало для меня сюрпризом. Но это абсолютно нормально, потому что люди устают друг от друга. Иногда нужен перерыв, пауза. И полезно иногда поиграть с другими напарницами. Тем более зачастую задачи у девушек бывают разные. Разный календарь турниров. И под это, конечно же, тяжело подстраиваться. Поэтому я думаю, что это вполне рабочий момент для Мирры с Дианой. То, что у них есть сыгранность и понимание, что каждая из них делает на корте, — это точно. Ещё у них есть результат. Так что я думаю, что это пока временное явление. Если Мирра с Дианой захотят вместе играть, они всегда встанут в пару, потому что контакт у них друг с другом определённо есть», — рассказала Веснина в интервью для «Чемпионата».

