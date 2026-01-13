Веснина высказалась о распаде пары Андреевой и Шнайдер

Бывшая первая ракетка мира в паре Елена Веснина призналась, что распад пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер стал для неё сюрпризом.

«То, что они не играют вместе, тоже стало для меня сюрпризом. Но это абсолютно нормально, потому что люди устают друг от друга. Иногда нужен перерыв, пауза. И полезно иногда поиграть с другими напарницами. Тем более зачастую задачи у девушек бывают разные. Разный календарь турниров. И под это, конечно же, тяжело подстраиваться. Поэтому я думаю, что это вполне рабочий момент для Мирры с Дианой. То, что у них есть сыгранность и понимание, что каждая из них делает на корте, — это точно. Ещё у них есть результат. Так что я думаю, что это пока временное явление. Если Мирра с Дианой захотят вместе играть, они всегда встанут в пару, потому что контакт у них друг с другом определённо есть», — рассказала Веснина в интервью для «Чемпионата».

