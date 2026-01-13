Калинская проиграла во втором круге Аделаиды

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Во втором круге она потерпела поражение от канадки Виктории Мбоко (17-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8).

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Калинская выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Мбоко четыре эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В четвертьфинале «пятисотника» в Аделаиде Мбоко сыграет с победительницей матча Тереза Валентова (Чехия) — Мэдисон Киз (США).