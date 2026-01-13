Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Аделаиде.

Россиянка, сеянная на турнире под третьим номером, во втором круге соревнований переиграла представительницу Чехии Мария Боузкову в двух сетах — 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час и 10 минут.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Айла Томлянович (Австралия).

WTA 500. Adelaide International. Аделаида (Австралия). Хард. Призовой фонд — более 1,2 млн долларов

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 3) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:1