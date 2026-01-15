Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

В матче 1/4 финала соревнований, которые проходят в Австралии, она победила американку Эмму Наварро.

© Соцсети

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Шнайдер. В полуфинале она сыграет с победительницей матча между российской спортсменкой Миррой Андреевой и Майей Джойнт из Австралии.

Шнайдер занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На счету теннисистки пять побед на турнирах в одиночном разряде под эгидой этой организации.