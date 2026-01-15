Андреева вышла в полуфинал турнира в Аделаиде, где сыграет со Шнайдер

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Андреева (3‑й номер посева) в четвертьфинале обыграла австралийку Маю Джойнт со счетом 6:2, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

Соперницей Андреевой в полуфинале станет россиянка Диана Шнайдер (9‑й номер посева).

WTA 500. Adelaide International. Аделаида (Австралия). Хард. Призовой фонд — более 1,2 млн долларов

Четвертьфинал

Мирра Андреева (Россия, 3) — Мая Джойнт (Австралия) — 6:2, 6:0.

