Шнайдер прокомментировала победу над Наварро

Шнайдер о победе над Наварро: «Если честно, не думала, что все сложится так хорошо»

23-я ракетка мира Диана Шнайдер прокомментировала победу над Эммой Наварро в четвертьфинале в Аделаиде – 6:3, 6:3.

«Я знала, чего ожидать от этого матча – тяжелой битвы. Эмма не дарит тебе легкие очки, заставляет много бегать. Я старалась быть агрессивной, оказывать максимальное давление. Если честно, не думала, что все так сложится хорошо, как сегодня, – в двух сетах. Я очень довольна своим выступлением, горжусь собой, и очень рада, что смогла пройти дальше. Завтра меня ждет первый полуфинал в году – я воодушевлена. Буду играть на центральном корте – с нетерпением жду этого», – сказала Шнайдер после матча.
