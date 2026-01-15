Федерер — о работе с Алькарасом: «Точно не рассматриваю такую возможность»

Многократный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер заявил, что не готов стать тренером испанца Карлоса Алькараса.

В декабре 22‑летний Алькарас сообщил о завершении работы с тренером Хуаном Карлосом Ферреро.

— Алькарас может выигрывать и с тренером, и без тренера — настолько он силен. Но хороший тренер, конечно, поможет. Мог бы я рассматривать сотрудничество с ним? Нет, я точно не рассматриваю такую возможность. Могу разве что дать совет со стороны. Сейчас я полностью занят семьей и своей жизнью, — приводит слова Федерера TNT Sports.

Алькарас начал работать с Ферреро в 2018 году. Под его руководством теннисист выиграл все шесть турниров Большого шлема и восемь титулов серии «Мастерс».