Соболенко высказалась о поражении в финале AO-2025

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила поражение в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче за титул она проиграла американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

