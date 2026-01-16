Стало известно, когда первые ракетки мира Алькарас и Соболенко начнут свой путь на AO-2026

Открытый чемпионат Австралии — 2026 начнётся в воскресенье, 18 февраля. Первые ракетки мира Карлос Алькарас и Арина Соболенко выйдут на корт в первый день соревнований. Соперником испанца станет австралиец Адам Уолтон, а белорусская теннисистка сыграет с француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражаной.

В воскресенье в первом круге сыграют две россиянки: Анастасия Павлюченкова сразится с Чжосюань Бай из Китая, а Екатерина Александрова с Зейнеп Сёнмез из Турции.

Как сообщает телеграм-канал «Приём навылет», матчи верхней части мужской сетки запланированы на воскресенье и понедельник, нижней — на понедельник и вторник. Встречи верхней половины женской сетки — тоже пройдут в воскресенье и понедельник, в то время, как матчи нижней половины женской сетки — в понедельник и вторник.