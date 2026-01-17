Россия снова на пьедестале: Андреева завоевала титул перед Australian Open

17 января 2026 года Мирра Андреева выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде, победив Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:1. Это её четвёртый титул в карьере. С 19 января она поднимется на 7-е место в рейтинге WTA и стартует на Australian Open против Донны Векич.

Мирра Андреева выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде и поднялась на седьмое место в рейтинге.

17 января 2026 года в Аделаиде, Австралия, завершился финальный матч теннисного турнира категории WTA-500. Победу одержала 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая на момент начала соревнований восьмое место в мировом рейтинге. В решающем поединке она переиграла 17-ю ракетку мира — канадку Викторию Мбоко — со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Андреева выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Её соперница нанесла два эйса, совершила три двойные ошибки и не сумела воспользоваться единственным заработанным брейк-пойнтом.

Путь в финал для Андреевой оказался уверенным: в полуфинале она победила соотечественницу Диану Шнайдер со счётом 6:3, 6:2. Этот финал стал для неё первым в сезоне-2026. Следующим этапом её выступлений станет Открытый чемпионат Австралии, который стартует в Мельбурне 18 января.

Титул в Аделаиде стал четвёртым в профессиональной карьере Мирры Андреевой. Ранее она побеждала на турнире в Яссах в 2024 году, а также завоевала два престижных трофея категории WTA-1000 — в Дубае и Индиан-Уэллсе в 2025 году.

После победы в Аделаиде Андреева поднимется с восьмого на седьмое место в обновлённом рейтинге WTA, обойдя итальянку Жасмин Паолини. Обновление рейтинга состоится 19 января 2026 года.

На Открытом чемпионате Австралии Андреева сыграет свой первый матч уже 19 января в 11:00 по московскому времени против хорватской теннисистки Донны Векич. Российская спортсменка рассматривает победу в Аделаиде как важную подготовку к выступлению на «Большом шлеме» и выражает уверенность в своих силах на предстоящем турнире. Она отметила, что результат в Аделаиде укрепил её уверенность и позволил войти в Australian Open в оптимальной форме.