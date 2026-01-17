45-летняя Винус перед Australain Open: «Я безостановочно тренировалась последние три месяца»
Винус дважды выходила в финал этого турнира – в 2003-м и 2017-м.
«Прошло пять лет с тех пор, как я была здесь последний раз, но они пролетели очень быстро. Я очень благодарна возможности, которую мне предоставила Tennis Australia. Я надеюсь, что смогу показать здесь максимум. У меня остались удивительные воспоминания об этом месте, так что я рада вызову. Я безостановочно тренировалась последние три месяца. Хоть в некоторые моменты я и была очень занята и приходилось освобождать три дня или неделю, но большую часть времени я тренировалась и старалась вернуться к режиму. С этой точки зрения мне нужно относиться к себе с добротой, потому что я многое делаю правильно и мне просто нужно провести несколько матчей на высшем уровне. Сейчас я играю хорошо и готовлюсь выигрывать каждый розыгрыш и стараться их контролировать. Это тот в теннис, в который я хотела бы играть и тот теннис, который мне нужен».
Напомним, в этом сезоне американка провела два матча и оба проиграла.
45-летняя Винус перед Australain Open: «Я безостановочно тренировалась последние три месяца»
