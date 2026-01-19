Медведев с победы стартовал на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

В матче первого круга представитель России одержал победу над теннисистом из Нидерландов Йеспером де Йонгом. Встреча, которая длилась 2 часа 55 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).

Медведев выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. На счету нидерландского теннисиста три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором круге Медведев сразится с французским теннисистом Кентеном Алисом.

11 января Медведев выиграл турнир серии ATP-250 в Брисбене, Австралия. В финале турнира представитель России обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:1).