Вихлянцева: Для Мирры Андреевой титул в Аделаиде - преимущество и задел на год

Участница Кубка Федерации в составе сборной России, победительница трех турниров Международной федерации тенниса (ITF), комментатор Наталья Вихлянцева объяснила "РГ", чем так ценен титул в Аделаиде для Мирры Андреевой.

В финале австралийского "пятисотника" 18-летняя россиянка, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, уверенно переиграла 17-ю ракетку мира Викторию Мбоко из Канады со счетом 6:3, 6:1 и завоевала четвертый титул в карьере.

Как оцените титул Мирры в начале сезона, особенно после непростой концовки прошлого года?

Наталья Вихлянцева: Отличный старт. Титул в Аделаиде - огромное преимущество и задел на год. Кто-то скажет, что не такой сильный состав был, так как многие уже готовятся к Открытому чемпионату Австралии. Но для Мирры это действительно важный титул. Ей защищать много очков в первой половине сезона. Чтобы избавиться от давления, лучше пораньше начать выигрывать. А Аделаида - это турнир категории WTA-500. У Мирры еще таких трофеев не было. Так что для нее это определенно задел.

Кстати, у нее в команде Алексей Ватутин. Он из Волгограда. Знаю, его очень хорошо. Он ей помогает как спарринг-партнер. Думаю, что победа в Аделаиде - показать отличной предсезонной подготовки.

Сама Мирра верит, что и на Australian Open смоет выступить хорошо. А ваш прогноз?

Наталья Вихлянцева: У Мирры сложный первый круг. Соперница - Донна Векич. Опытная теннисистка, сильно атакующая. Будет непросто. Тем более матчи в Аделаиде и Брисбене проходили под крышей, под таким навесом. То есть разные условия с Мельбурном. Но у Мирры есть до понедельника время. С такой командой во главе с Кончитой Мартинес она будет готова. Но Донна своего не отдаст просто так. Ее нужно будет хорошо погонять. Будет жарко, а Векич повзрослее Андреевой. Думаю, должна молодость победить. Для Мирры главное - первый круг пройти, а дальше пойдет по накатанной. И Андреева может хорошо выступить. Плюс мы знаем, что пару с Дианой Шнайдер они не играют. Значит, весь фокус будет на одиночном разряде.