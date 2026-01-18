Костюк в трех сетах проиграла Эльзе Жакемо в первом круге Australian Open — 2026

Французская теннисистка 58-я ракетка мира Эльза Жакемо обыграла Марту Костюк с Украины (20-я в рейтинге) в матче первого круга Australian Open — 2026 со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:6 (10:7).

Матч продолжался 3 часа 31 минуту. За это время Жакемо выполнила четыре подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Костюк восемь эйсов, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 20.

В следующем матче Жакемо сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.