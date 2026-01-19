Американская теннисистка расплакалась во время матча

Алисия Паркс расплакалась во время матча первого круга Australian Open с 49-й ракеткой мира Александрой Эалой, который закончился со счетом 0:6, 6:3, 6:2 в пользу американки.
Эалу пришли поддержать тысячи фанатов – из-за огромного скопления людей организаторы несколько раз временно приостанавливали допуск на арену.
Болельщики неоднократно шумели перед подачей Паркс, а также радовались ее ошибкам. По ходу матча судья на вышке не менее шести раз призывала публику соблюдать тишину.
