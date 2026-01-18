Во время матча россиянки на Australian Open произошел инцидент

Во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между Екатериной Александровой (Россия) и Зейнеп Сенмез (Турция) подающая мячи девочка почувствовала себя плохо.

© Московский Комсомолец

Во втором сете при счете 5:3 в пользу Александровой и на ее подаче бол-герл у судейской вышки покачнулась, а потом упала на корт.

Девочке помогли Сенмез и судья. Затем медики оказали ей помощь и увели бол-герл в подтрибунное помещение.

Известно, что во время матча первого круга мужской квалификации Australian Open произошел похожий случай - бол-герл упала в обморок.