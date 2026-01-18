Россиянка Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира Бай Чжосюань в матче первого круга Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в трех сетах — 6:4, 2:6, 7:6 (12:10) в пользу китаянки. Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут.

Павлюченкова занимает 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Чжосюань прошла в основную сетку Australian Open из квалификации. Во втором круге китайская спортсменка встретится с первой ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко.

Ранее 18 января другая россиянка Екатерина Александрова также вылетела с Australian Open. В матче первого круга Александрова, являющаяся 11-й ракеткой мира, в трех сетах уступила занимающей 112-е место в рейтинге WTA турчанке Зейнеп Сенмез — 5:7, 6:4, 4:6.

Australian Open продлится с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (почти 75 миллионов долларов). В 2025 году чемпионкой в женском одиночном разряде стала американка Мэдисон Киз.