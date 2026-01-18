Алькарас выиграл первый матч в сезоне-2026

Карлос Алькарас вышел во второй круг Australian Open, обыграв Адама Уолтона со счетом 6:3, 7:6(2), 6:2.

Испанец провел и выиграл первый официальный матч в сезоне. До этого он обыграл Янника Синнера в выставочном матче в Инчхоне, а также Алекса де Минаура в благотворительном матче в Мельбурне.

Испанец проводит 20-й «Большой шлем» в карьере. Он ни разу не проигрывал в первом круге.

Теперь Алькарас поборется с Янником Ганфманном, в личке с которым ведет 1:0.