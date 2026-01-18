Назван главный фаворит Australian Open

Букмекеры назвали главного фаворита Australian Open-2026, который пройдет в Мельбурне. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики определили в фавориты итальянца Янника Синнера с коэффициентом 1,85. За ним следует испанец Карлос Алькарас (2,85), а тройку замыкает немец Александр Зверев (20,00).

Россиянину Даниилу Медведеву букмекеры отводят лишь 30,00 на общую победу, аналогично у серба Новака Джоковича, а выход спортсменов в 1/4 финала оценивают в 2,40. Россияне Андрей Рублев и Карэн Хачанов стоят еще дальше — 100,00 и 150,00 соответственно, не попав даже в топ-10 претендентов.

Турнир Australian Open проходит с 12 по 1 февраля.