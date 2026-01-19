Даниил Медведев выиграл первый сет матча на Australian Open

В эти минуты проходит матч первого круга Australian Open — 2026, в котором российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом.

Россиянин выиграл первый сет со счётом 7:5

Отметим, Медведев и де Йонг впервые проводят очный матч. Победитель этой встречи в следующем круге сыграет с победителем пары Кентен Алис (Франция) – Алехандро Табило (Чили).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.