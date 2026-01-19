Андрей Рублев уверенно победил Маттео Арнальди на старте Australian Open

В эти минуты завершился матч первого круга Australian Open — 2026, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречался с представителем Италии Маттео Арнальди. Рублёв выиграл встречу в трёх сетах со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

Матч продлился 1 час 52 минуты. Россиянин выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету итальянского теннисиста четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Australian Open Рублёв сойдётся 22-летним португальским теннисистом Джейми Фария. Несколько минут назад в следующий круг также вышел соотечественник Рублёва Даниил Медведев.