Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира Australian Open, обыграв в первом матче хорватку Донну Векич (72-е место в мировом рейтинге). Встреча теннисисток продлилась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Андреевой.

По ходу матча Векич сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Андреева подала навылет один раз, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Мирра Андреева сыграет с 53-й ракеткой мира представительницей Греции Марией Саккари.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. В прошлом году Мирра Андреева дошла до 1/8 финала.