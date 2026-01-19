Швентек вышла во второй круг Australian Open

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла в стартовом матче Australian Open представительницу Китая Юань Юэ (130-я ракетка мира) и вышла во второй круг турнира. Встреча спортсменок продлилась ровно 2 часа и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Швёнтек.

По ходу матча Юэ подала навылет два раза, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Швёнтек сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге Швёнтек сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой (44-я ракетка мира).