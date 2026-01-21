Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Australian Open – 2026, обыграв француза Александра Мюллера (52-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 3 минуты. За время матча Зверев выполнил 18 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 6 из 16 брейк-пойнтов. Александр Мюллер сделал в игре четыре эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Зверев сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.