Калинская вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В матче первого раунда Калинская, получившая 31‑й номер посева, одержала победу над британкой Сонай Картал со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Следующей соперницей Калинской будет Юлия Грабхер из Австрии.

Турнир Большого шлема. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Общий призовой фонд — около 75 млн долларов Женщины.

Первый круг Анна Калинская (Россия, 31) — Сонай Картал (Великобритания) — 7:6 (7:3), 6:1.