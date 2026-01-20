Елена Рыбакина оценила победу на старте Australian Open

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом круге Australian Open — 2026 над представительницей Словении Каей Юван (6:4, 6:3).

— Это был непростой матч. В первом сете у меня были большие проблемы на приёме. Я довольна своей подачей. Сегодня она действительно сработала. Кая — хорошая теннисистка. Надеюсь, мы еще много раз сыграем вместе.

— Как одна из первых сеяных, ты привлекаешь к себе все внимание. Как ты справляешься с волнением первого круга? У тебя есть какая-то рутина?

— Конечно, я стараюсь сосредоточиться на своей игре. Особенно когда у меня хорошая подача, тогда немного легче адаптироваться. С приёмом дела шли не очень хорошо. Потом это был лишь вопрос времени. Каждый гейм был близок к победе. Были ошибки, но, как мы уже говорили, это первый матч. Надеюсь, я буду играть все лучше и лучше, — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.