Теннисист Фонсека впервые проиграл на старте «Большого шлема»

32-я ракетка мира Жоао Фонсека проиграл Эллиоту Спиццирри на старте Australian Open – 4:6, 6:2, 1:6, 2:6.

© Sports.ru

19-летний бразилец пятый раз выступает в основной сетке турнира «Большого шлема» и впервые проиграл в первом круге.

По ходу матча Фонсека вызывал физио из-за дискомфорта в левом бедре или голени.

За выход в третий раунд Спиццири сыграет с У Ибином.