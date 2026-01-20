Теннисист Фонсека впервые проиграл на старте «Большого шлема»

Фонсека впервые проиграл в первом круге «Большого шлема»
32-я ракетка мира Жоао Фонсека проиграл Эллиоту Спиццирри на старте Australian Open – 4:6, 6:2, 1:6, 2:6.
19-летний бразилец пятый раз выступает в основной сетке турнира «Большого шлема» и впервые проиграл в первом круге.
По ходу матча Фонсека вызывал физио из-за дискомфорта в левом бедре или голени.
За выход в третий раунд Спиццири сыграет с У Ибином.
«Ванкувер» проиграл 11 матчей подряд и обновил антирекорд клуба. Команда Фута идет на последнем месте в НХЛ
Фонсека впервые проиграл в первом круге «Большого шлема»
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
«Ванкувер» проиграл 11 матчей подряд и обновил антирекорд клуба. Команда Фута идет на последнем месте в НХЛ
Фонсека впервые проиграл в первом круге «Большого шлема»
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»