Кафельников поделился аксиомой успешного выступления на Australian Open

Кафельников о выступлении россиян на Australian Open: «Вся загвоздка для наших ребят – не оступиться на ранних стадиях»
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, что нужно делать российским теннисистам, чтобы выйти во вторую неделю Australian Open.
«Аксиома успешного выступления на Australian Open и любом турнире «Большого шлема» – побеждать с наименьшими физическими затратами в первых кругах, не затягивать матчи на пять сетов. Вся загвоздка для наших ребят – не оступиться на ранних стадиях. По сути настоящий турнир начнется со второй недели», – цитирует Кафельникова ТАСС.
Кафельников – чемпион Australian Open-1999.
