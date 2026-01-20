Касаткина высказалась о получении гражданства Австралии

Бывшая российская теннисистка 43-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала о впечатлениях от получения гражданства Австралии в 2026 году.

— Ну что, ты уже полноценная австралийка?

— Да.

— Как ощущения?

— Ощущения на самом деле интересные. Необычно, но мне нравится. То есть всё равно чувствуешь, что какая-то новая вот глава в жизни, и на самом деле чувствуется разница. Я не знаю, в чём. Чисто в каком-то таком самочувствии, но что-то поменялось на самом деле. Но прикольно.

И в какой-то степени такой груз упал с плеч, потому что был такой год, всё равно, скажем так, трансферный в плане того, что все документы, вот этот весь процесс, всё равно было… Всё равно, когда висит в воздухе это постоянно, то это чувствуется, это как-то тяготит. Вот, а сейчас чувствую, что прям вот отпустило меня наконец-то, — сказала Касаткина в видео на канале First&Red.