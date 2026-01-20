Касаткина рассказала о своем самочувствии после ментального выгорания

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём здоровье после ментального выгорания. Спортсменка объяснила, почему считала бессмысленным выступление на турнирах в конце сезона-2025.

— У тебя был сложный прошлый год. Ты завершила его досрочно из-за того, что психологически не очень комфортно себя чувствовала, было ментальное выгорание. Как ты из этого выкарабкалась? Как сейчас себя чувствуешь?

— Ну, на самом деле, сейчас чувствую себя ментально достаточно хорошо. То есть этот перерыв был мне очень нужен, я прямо чувствовала, если даже поеду, к слову, в Ухань, на следующие два турнира, которые я должна была, которые хотела играть, ничего хорошего, не получится, скорее всего, также провалю оставшиеся матчи и просто потеряю время, по сути. Поэтому вообще очень рада, что получилось это время посвятить себе, своим близким, друзьям, которым за всю свою карьеру уделяла очень мало внимания. Даже посетила свадьбу своей подруги, это впервые, сейчас звучит, как будто бы я придумала, но не придумала. Это я впервые была на каком-то важном событии близкого мне человека, так, в основном всё, я всё пропускаю. Дни рождения, какие-то празднования важные, Новый год. На этих мероприятиях меня никогда нет, люди меня уже даже не зовут. Они говорят, Даш, мы как бы рады, приедешь — класс. Ну нет, мы, конечно, всё понимаем. У меня всегда теннис был в приоритете, он и до сих пор есть. Но всё-таки нужно иногда чуть-чуть балансировать, потому что, по крайней мере, для меня очень важно проводить время со своими близкими людьми, — приводит слова Касаткиной First and Red.