Павлюченкова и Таусон вышли во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и датчанка Клара Таусон успешно стартовали на Australian Open — 2026 в парном разряде. В первом круге они одержали волевую победу над дуэтом Людмила Киченок (Украина)/Кэти Волынец (США) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 53 минуты. За это время Павлюченкова и Таусон выполнили пять подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Киченок и Волынец один эйс, восемь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге AO-2026 Павлюченкова и Таусон сыграют с победительницами матча Ханьюй Го (Китай)/Кристина Младенович (Франция) — Алисия Паркс (США)/Даяна Ястремская (Украина).