Синнер вышел во второй круг Australian Open на отказе соперника

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер вышел во второй круг Australian Open — 2026. Его соперник Юго Гастон (Франция) не смог доиграть матч. Встреча завершилась при счёте 6:2, 6:1 в пользу итальянца.

Матч длился 1 час 10 минут. За это время Синнер реализовал четыре брейк-пойнта из семи и выполнил шесть подач навылет. Он не допустил ни одной двойной ошибки, подал 14 эйсов и допустил шесть двойных ошибок. Гастон также не допустил ни одной двойной ошибки, но не смог реализовать три брейк-пойнта.

Во втором круге Синнер сыграет с победителем матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и Дино Прижмичем из Хорватии.