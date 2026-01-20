Хачанов высказался о победе на старте AO-2026

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над американцем Алексом Михельсеном в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Россиянин одолел соперника со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3.

— Он был очень близок к тому, чтобы стать сеяным. Я проиграл ему здесь в прошлом году в третьем круге, потом взял реванш, кажется, в Канаде. Играть против такого соперника в первом круге – невероятно тяжело. Мы играли почти четыре часа. Хотелось бы побыстрее, но не получилось. Что за битва!

В пятом сете я вёл 5:2, у меня было три матчбола, а потом он перевернул игру тремя эйсами, сделал камбэк. Затем я увидел, что у него начались судороги, и это самое сложное. Он шёл на все удары, и они у него проходили. Думаешь – ладно, надо вернуть мяч в корт, однако тогда он меня атакует… Очень тяжело играть в такой ситуации, очень рад, что смог закрыть матч.

— Вы сыграли 25 пятисетовиков за карьеру, а он – только два. Насколько помог этот опыт?

— Думаю, это очень важно, но я бы предпочёл играть матчи покороче (смеётся).

— Вы превосходно подавали под давлением, били по линиям, когда это было важнее всего.

— Когда у соперника брейк-пойнт, просто стараешься сыграть на максимуме. Хороший знак, когда в такие моменты удаётся первая подача или эйс. Играл на инстинктах, с ними сегодня было всё в порядке, — сказал Хачанов в интервью на корте.