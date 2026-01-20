Музетти рассказал, почему сыграл в Гонконге перед Australian Open

Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал победу над Рафаэлем Коллиньоном в первом круге Australian Open – 4:6, 7:6(3), 7:5, 3:2, отказ.

© Sports.ru

– Лоренцо, как удалось переломить ход матча? В начале встречи соперник доставил вам немало проблем.

– Да, матч с самого начала был непростым, и я это понимал. Рафаэль – очень качественный игрок, особенно если учитывать, как сильно он прибавил в концовке прошлого сезона. В начале мне было сложно поймать ритм, войти в игру, почувствовать первый матч турнира. Но затем удалось немного изменить ход встречи: я стал чаще брать инициативу, активнее включать форхенд и подачу. Это помогло мне контролировать розыгрыши и довести матч до победы.

– Как вы чувствуете себя физически и как оцените подготовку к турниру? Почему на старте сезона выбрали Гонконг, а не United Cup?

– Мы сознательно решили сыграть в Гонконге. Я уже много раз там бывал, хорошо знаю условия и сам город, чувствую себя там комфортно. Плюс это позволило логично разбить длинный перелет – для нас дорога сюда действительно очень тяжелая. Турнир в Гонконге сложился для меня удачно, после него была целая неделя на подготовку к Australian Open. Физически чувствую себя хорошо, [на нагрузки] тело реагирует нормально, в том числе и сегодня, – сказал Музетти на пресс-конференции.